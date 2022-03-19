Деоккупация Украины: ВСУ освободили 30 населенных пунктов в Киевской области

Украинские войска за короткий срок освободили от оккупантов в Киевской области 30 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, несмотря на огромные потери, враг не прекращает попыток прорвать оборону столицы. На некоторых отрезках фронта Киевской области оккупанты беспощадно накрывают и населенные пункты, и наших военных из артиллерии.

Но украинские защитники успешно ликвидируют противника, потому что большинство бойцов, защищающих страну, закалены в боях Донецкой области.

Но если во время АТО и ООС главной задачей было сдержать врага, сейчас — уничтожить и выгнать с нашей территории.

Смотри, какая ситуация на фронте и что об этом думают украинские военные.

С началом полномасштабной войны многие украинцы взяли в руки оружие. Айтишники, бизнесмены и прокуроры — кто пошел на защиту Украины.