Деокупація України: ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Київщині

Українські війська за короткий термін звільнили від окупантів на Київщині 30 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас попри шалені втрати, ворог не припиняє спроб прорвати оборону столиці. На деяких відрізках фронту на Київщині окупанти нещадно накривають і населені пункти, і наших військових з артилерії.

Але українські захисники успішно ліквідовують супротивника, бо більшість бійців, які боронять країну, загартовані у боях на Донеччині.

Та якщо під час АТО і ООС головне завдання було стримати ворога, зараз — знищити й вигнати з нашої території.

Дивися, яка ситуація на фронті та що думають з цього приводу українські військові.

З початком повномасштабної війни багато українців взяли в руки зброю. Айтішники, бізнесмени та прокурори — хто пішов на захист України.