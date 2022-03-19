Нездійсненні рожеві мрії окупантів: ситуація на фронті 19 березня

Розпочався вже 24 день української героїчної оборони своєї незалежності від російських окупантів. Наші війська не лише стримують противника, але і йдуть у контрнаступ, як повідомляє Генеральний штаб України.

Головна мета російського керівництва – оточити Київ, повністю захопити Донецьку та Луганську області та встановити контроль над лівобережною частиною України – так і не стала реальністю.

Жоден із цих пунктів окупанти не виконали, а ЗСУ роблять усе можливе та неможливе, щоб не залишити їм жодного шансу здійснити свої рожеві мрії.

Ворог зазнає колосальних втрат у наземних боях, тому завдає ракетні удари по цивільній інфраструктурі. За добу окупанти випустили 14 ракет і здійснили понад 40 авіаційних нальотів.

Ситуація по напрямках

У Донецькому операційному районі загарбники тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря, але на підступах до Миколаєва ворога зупинили.

На Волинському напрямку обстановка істотно не змінилася.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій немає. Противник перейшов в оборону та намагається перегрупувати залишки сил.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів та обстрілюють цивільні квартали міста артилерією.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються заблокувати Суми та Харків, тому почали посилювати угруповання.

На Луганському напрямку загарбники намагаються захопити Рубіжне та Попасну, але бої тривають.

На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук.

Триває блокада та спроби штурмувати місто-герой Маріуполь.

Зберігаємо спокій та віру в наших славетних воїнів ЗСУ. Разом переможемо!

Нагадаємо, що війна йде на всіх фронтах. Кіберпростір теж не вийняток. Читай, як захистити свої дані в інтернеті під час війни.