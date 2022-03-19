Нездійсненні рожеві мрії окупантів: ситуація на фронті 19 березня

Розпочався вже 24 день української героїчної оборони своєї незалежності від російських окупантів. Наші війська не лише стримують противника, але і йдуть у контрнаступ, як повідомляє Генеральний штаб України.
Головна мета російського керівництва – оточити Київ, повністю захопити Донецьку та Луганську області та встановити контроль над лівобережною частиною України – так і не стала реальністю.
Жоден із цих пунктів окупанти не виконали, а ЗСУ роблять усе можливе та неможливе, щоб не залишити їм жодного шансу здійснити свої рожеві мрії.
Ворог зазнає колосальних втрат у наземних боях, тому завдає ракетні удари по цивільній інфраструктурі. За добу окупанти випустили 14 ракет і здійснили понад 40 авіаційних нальотів.
Зберігаємо спокій та віру в наших славетних воїнів ЗСУ. Разом переможемо!
Нагадаємо, що війна йде на всіх фронтах. Кіберпростір теж не вийняток. Читай, як захистити свої дані в інтернеті під час війни.