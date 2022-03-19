Несбыточные розовые мечты оккупантов: ситуация на фронте 19 марта

Начался уже 24-й день украинской героической обороны своей независимости от российских оккупантов. Наши войска не только сдерживают противника, но и идут в контрнаступление, сообщает Генеральный штаб Украины.

Главная цель российского руководства – окружить Киев, полностью захватить Донецкую и Луганскую области и установить контроль над левобережной частью Украины – так и не стала реальностью.

Ни один из этих пунктов оккупанты не выполнили, а ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы не оставить им никакого шанса осуществить свои розовые мечты.

Враг терпит колоссальные потери в наземных боях, поэтому наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре. За сутки оккупанты выпустили 14 ракет и совершили более 40 авиационных налетов.

Ситуация по направлениям

В Донецком операционном районе захватчики временно лишили Украину выхода к Азовскому морю, но на подступах к Николаеву врага остановили.

захватчики временно лишили Украину выхода к Азовскому морю, но на подступах к Николаеву врага остановили. На Волынском направлении обстановка не изменилась.

направлении обстановка не изменилась. На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий нет. Противник перешел в оборону и пытается перегруппировать остатки сил.

направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий нет. Противник перешел в оборону и пытается перегруппировать остатки сил. На Северском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов и обстреливают гражданские кварталы города артиллерией.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются заблокировать Сумы и Харьков, поэтому начали усиливать группировки.

направлении оккупанты пытаются заблокировать Сумы и Харьков, поэтому начали усиливать группировки. На Луганском направлении захватчики пытаются захватить Рубежное и Попасное, но бои продолжаются.

направлении захватчики пытаются захватить Рубежное и Попасное, но бои продолжаются. На Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук.

направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада, и попытки штурмовать города-героя Мариуполь.

Сохраняем спокойствие и веру в наших славных воинов ВСУ. Итого победим!

Напомним, что война идет на всех фронтах. Киберпространство тоже не исключение. Читай, как защитить свои данные в интернете во время войны.