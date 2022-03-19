Несбыточные розовые мечты оккупантов: ситуация на фронте 19 марта

Начался уже 24-й день украинской героической обороны своей независимости от российских оккупантов. Наши войска не только сдерживают противника, но и идут в контрнаступление, сообщает Генеральный штаб Украины.
Главная цель российского руководства – окружить Киев, полностью захватить Донецкую и Луганскую области и установить контроль над левобережной частью Украины – так и не стала реальностью.
Ни один из этих пунктов оккупанты не выполнили, а ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы не оставить им никакого шанса осуществить свои розовые мечты.
Враг терпит колоссальные потери в наземных боях, поэтому наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре. За сутки оккупанты выпустили 14 ракет и совершили более 40 авиационных налетов.
Сохраняем спокойствие и веру в наших славных воинов ВСУ. Итого победим!
Напомним, что война идет на всех фронтах. Киберпространство тоже не исключение. Читай, как защитить свои данные в интернете во время войны.