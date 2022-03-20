Оккупанты не оставляют попыток взять Харьков — ситуация в городе 20.03.22

Оккупанты не оставляют попыток взять Харьков — окрестности города всю ночь содрогались от мощных обстрелов, высотки пылают.

За последние сутки оккупанты обстреляли Харьков почти 40 раз. Только в одном районе города этой ночью погибли 5 гражданских! Среди которых девятилетний ребенок.

Спасатели с риском для собственной жизни уже 25-й день подряд ликвидируют пламя и достают людей из-под завалов.

После обстрела одного из крупнейших рынков восточной Европы — Барабашово, погиб спасатель, когда тушил пламя.

Сам рынок тлеет уже третьи сутки, огнем задело несколько частных домов рядом.

Под Изюмом, где уже не первую неделю ведутся ожесточенные бои, штурмовые подразделения оккупанта фактически уничтожены — отчитываются сегодня в Генштабе.

Украинским армейцам удалось ликвидировать заместителя руководителя инженерных войск РФ. Общества Изюмского района, отказавшиеся сдаваться оккупантам — под плотным огнем.

По данным харьковской полиции, с начала вторжения в области погибли 266 человек, среди которых 14 — дети.

Впрочем, это лишь задокументированные смерти, когда правоохранители смогли доехать, установить личность и открыть производство.

Еще один город, уничтожение которого мы не простим никогда — Мариуполь. Его держат в блокаде, не позволяют доставить гуманитарную помощь. Ранее Денисенко рассказывал о ситуации в Мариуполе.