Украина

Оккупанты не оставляют попыток взять Харьков — ситуация в городе 20.03.22

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 20 марта 2022, 13:00

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