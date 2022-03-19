9 годин без спочинку — як у Харкові рятувальники під сиренами діставали чоловіка з-під завалів

Окупанти продовжують руйнувати цивільні будівлі, в яких перебувають люди та рівняти із землею міста.

Напередодні в Харкові кількома ракетами поцілили у шестиповерхову будівлю навчального закладу. Тож близько восьмої ранку будівлі не стало.

Одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень. Під завалами лишався чоловік. Рятувальники вели операцію з порятунку людини навіть під обстрілами та повітряними тривогами.

Операція з порятунку чоловіка тривала дев’ять годин. Час від часу вдавалося перемовитися з людиною під завалами через телефон.

Через дев’ять годин рятувальної операції з глибини в 3 метри врятували чоловіка — Владислава. Він отримав переохолодження, поранення голови та спини, проте живий.

Місцеві комунальні служби та служби порятунку зараз працюють на відмінно, не боячись екстремальних умов.

Кожен на відмінно виконує свої функції: містяни допомагають волонтерством військовим, воїни — захищають, а рятувальники, ризикуючи життям, рятують людей.

Люди перетворилися на злагоджений механізм у всіх містах України. Дивіться, як працює волонтерство в Одесі.