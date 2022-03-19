Україна

9 годин без спочинку — як у Харкові рятувальники під сиренами діставали чоловіка з-під завалів

Вероніка Кононенко, практикантка сайту Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 19 Березня 2022, 15:30

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