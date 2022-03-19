Украина

9 часов без передышки — в Харькове спасатели под сиренами доставали мужчину из-под завалов

Вероника Кононенко, практикантка сайта Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 19 марта 2022, 15:30

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Російські пропагандисти готують фейки про війну в Україну
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0:02:46
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