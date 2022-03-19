9 часов без передышки — в Харькове спасатели под сиренами доставали мужчину из-под завалов

Оккупанты продолжают разрушать здания, в которых находятся мирные люди, и ровнять с землей города.

Накануне в Харькове несколько ракет попали в шестиэтажное здание учебного заведения. Около восьми утра здания не стало.

Один человек погиб, еще 11 получили ранения. Под завалами оставался человек. Спасатели проводили операцию по спасению мужчины даже под обстрелами и воздушными тревогами.

Длилась операция по спасению 9 часов. Время от времени удавалось переговорить с человеком под завалами по телефону.

Спустя девять часов спасательной операции с глубины в 3 метра спасли мужчину — Владислава. Он получил переохлаждение, ранение головы и спины, но остался жив.

Местные коммунальные службы и службы спасения сейчас работают на отлично, не боясь экстремальных условий. Каждый отлично выполняет свои функции: горожане помогают волонтерством военным, воины — защищают, а спасатели, рискуя жизнью, спасают людей.

Люди превратились в слаженный механизм во всех городах, смотрите, как работает волонтерство в Одессе.