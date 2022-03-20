Украина

Россияне “демилитаризуют” жилые кварталы — Кличко показал последствия нового обстрела Святошинского района Киева

Елена Яковлева, редактор сайта 20 марта 2022, 18:35

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