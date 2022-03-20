Россияне “демилитаризуют” жилые кварталы — Кличко показал последствия нового обстрела Святошинского района Киева

Мэр Киева Виталий Кличко показал последствия российских обстрелов столицы. Сегодня в Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом.

Дом поврежден, сгорели авто во дворе. Рядом с жилым кварталом находятся детский сад и школа, которые, к счастью, остались невредимыми.

Погибших нет, но пять человек пострадали. Двое из них были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели.

Смотри последствия обстрела в видео.

Террор мирного населения означает полную несостоятельность российской армии выполнять свои задачи и конкурировать с ВСУ. СБУ перехватила новый разговор российских военных. Смотри, какую “секретную тактику” они хотят применить.