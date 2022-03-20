“Секретная” тактика российских оккупантов. СБУ перехватило новый разговор врага

СБУ перехватила информацию об очередной “секретной тактике” российских захватчиков: хотят слинять “с минимальными потерями”. Об этом сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, в разговоре со своей супругой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задание. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными.

— “Славетная армия Путина” — деморализована и потеряла свою боевую мощь. Поэтому командир батальона принял волевое решение — “бежать”.

Чем больше таких решений будет в оккупантов — тем лучше для них.

Потому что наша цель — уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков.

Тактика “бежать” — единственная правильная для захватчиков, — сообщает Артем Дехтяренко.

Наша армия доказала, что она сильна и несокрушима. От наших военных в восторге весь мир. В частности, от их искусной работе с Байрактарами. Ранее мы рассказывали о том, как наши ВСУ уничтожают технику врага этими железными птичками.