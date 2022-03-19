Воспетые птички Байрактары: впечатляющая работа Воздушных сил украинской армии

Несмотря на преимущество врага в воздухе и значительно большее количество техники, Воздушные силы ВСУ демонстрируют уровень подготовки, которым восхищается весь Запад.

Верными помощниками наших защитников в этой войне стали беспилотники. С начала войны украинская армия успешно использует турецкие Байрактары для атаки российской техники с воздуха.

Эти “птички” уничтожили сотни российской техники и стали страшным сном для врага. Уничтожают все — от танков до системы залпового огня Ураган.

Оккупанты наивно надеются спасти технику, для чего наваривают на технику решетки. Несмотря на это, танки уже вместе с решетками разлетаются на мелкие щепки.

Если техники у врага и много, то альтернативы Барактарам оккупанты не придумали. Беспилотники они используются преимущественно для разведки. А современных технологий в Россию попросту не завезли. Все технологии страны-агрессора давно устарели.

Напомним, ранее мы рассказывали историю украинского воина Василия Штефка, который взял в руки оружие, имея два протеза вместо ног.