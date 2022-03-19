Оспівані пташки Байрактари: вражаюча робота Повітряних сил української армії

Попри перевагу ворога в повітрі та значно більшу кількість техніки, Повітряні сили ЗСУ демонструють рівень підготовки, яким захоплюється увесь Захід.

Вірними помічниками наших оборонців у цій війні стали безпілотники. Від початку війни українська армія успішно використовує турецькі Байрактари для атакування російської техніки з повітря.

Ці пташки знищили сотні загарбницької техніки та стали страшним сном для ворога: від танків до системи залпового вогню Ураган.

Окупанти наївно сподіваються врятуватись від своєї неминучої участі та наварюють на свою техніку решітки. Однак не дивно, що і після цього як танки, так і решітки розлітаються на дрібні друзки.

Якщо техніки у ворога і багато, то альтернативи Барактарам окупанти не мають. Безпілотники вони використовують переважно лише для розвідки.

І хоч ворог намагається зробити зараз за купленими розробками аналогічні пташки, однак їх технології вже давно застаріли.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію українського воїна Василя Штефка, який взяв до рук зброю, маючи два протези замість ніг.