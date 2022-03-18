Без ног, зато с автоматом — история украинского воина Василия Штефко

В украинских военкоматах образовались огромные очереди их тех, кто хочет стать на защиту своей страны.

Люди просто не могут сидеть дома и смотреть, как убивают их семьи и уничтожают города российские оккупанты.

Не в силах сидеть дома и те, кто, казалось бы, не может защищать.

Например, инвалид Василий Штефко из села Кушница взял в руки оружие, имея два протеза вместо ног.

Попасть на фронт любой ценой

Василию 55 лет. В 2004 году мужчине ампутировали обе ноги, когда он был на заработках в России, потому домой вернулся уже на протезах.

Он не захотел прятаться или ссылаться на то, что нет ног. Собрался и пошел в военкомат, окончательно решив, что ни в коем случае не будет сидеть дома.

Я не спал двое суток, когда увидел, что происходит. Просто не смог сидеть дома, собрал вещи и пошел в военкомат.

В военкомате, чтобы его пропустили на фронт, пришлось вынужденно солгать, что протез только один.

Мужчина понимает: если бы не это, его не взяли бы и отправили на скамью запасных.

Василий Штефко в свое время служил в армии, поэтому умеет обращаться с оружием, к тому же неплохо водит авто.

Он мог быть полезным и помочь знаниями и опытом, поэтому решительно попросился в 128-ю бригаду и не собирался отступать.

Здесь я по званию сержант, а по должности — водитель, служу в роте огневой поддержки.

По отцовскому следу

Маленькая ложь для большого дела — это семейное. Ведь в свое время отец Василия, чтобы попасть на фронт Второй мировой войны, тоже солгал.

Имея всего 15 лет, сказал, что ему уже 18, и пошел воевать.

Поэтому Василий не понимает отговорок и считает, что защита государства — это святая обязанность каждого мужчины.

Они забыли, что защита страны — это не желание или право, а закрепленная в Конституции обязанность гражданина.

Мужчина не понимает тех ребят, которые продолжают сидеть в тылу и ищут аргументы и объяснения, почему они все еще не стоят на обороне государства.

Ведь он сам — наглядный пример боевого духа и стремления, несмотря ни на что, защищать Украину, ее женщин и детей.

Дома у мужчины осталась жена и 11-летняя дочь.

Они гордятся своим мужем и отцом, ведь тот доказывает собственным примером, насколько большое значение имеет желание и воля.

Василий Штефко — не единственный, кто готов отчаянно защищать родную Украину. Крым — наш, и его люди с нами. Недавно мы рассказали историю крымчанина Исы Акаева, который сейчас тоже защищает государство.