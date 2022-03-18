Рассказы

Без ног, зато с автоматом — история украинского воина Василия Штефко

Вероника Кононенко, практикантка сайта 18 марта 2022, 22:00
Василь Штефко
Фото: Facebook

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