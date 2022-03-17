Мы обязательно победим. История крымчанина Исы Акаева, который защищает Украину

Крым Реалии рассказали историю о крымчанине, который уже во второй раз защищает Украину от захватнических действий России.

Нариман Билялов (позывной Иса Акаев) — крымский инженер-строитель и многодетный отец, отправившийся на войну уже во второй раз. В 2014 году во время аннексии Крыма Россией он защищал Украину на Донбассе.

Там создал добровольческий батальон Крым – из бойцов крымчан.

Впоследствии Нариману Билялову удалось вернуться к мирной жизни. Мужчина начал распространять крымскотатарские традиции в Винницкой области, привычно работал и воспитывал детей.

Теперь пришлось снова уйти на фронт. Нариман рассчитывает на завершение войны, а еще непременное возвращение Крыма под контроль Украины.

Вновь воевать за Украину Иса Акаев решил именно для того, чтобы «доделать то, что не доделали за восемь лет» — вернуть Крым Украине.

Всевышний говорит: сражайтесь с теми, кто выгнал вас из дома. Для меня это мотивация бороться с Россией. Она выгнала нас из нашего дома – из Крыма

Крым мы должны вернуть. И мы обязательно его вернем. За своё будем рубиться до последнего и победим.

Каждое свое сообщение в Facebook о боевых буднях Иса Акаев пишет с оптимизмом и уверяет в скорой победе Украины.

Мы обязательно победим. У нас попросту нет вариантов. Мы – крепки духом, сильны руками и довольно сообразительны. Не расстраиваться, не поддаваться панике! Все будет хорошо, мои добрые

Иса Акаев также обращается и к русским военным-мусульманам. Призывает покинуть ряды Вооруженных сил России.

Уверенный в победе Украины, мужчина гостеприимно приглашает всех в Крым после войны.

Будет тяжело. К сожалению, будут потери. Но, я думаю, победа и свобода этого стоят.

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