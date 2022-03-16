Когда закончится война — прогнозы Алексея Арестовича в интервью с Гордоном

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью Дмитрию Гордону.

Там он озвучил свои прогнозы относительно сценариев войны и ответил на актуальные вопросы, которые беспокоят украинцев.

У Арестовича есть дар пророчества?

Советник Офиса президента уже успел заработать славу прорицателя своими точными прогнозами.

Практически все, что он утверждал и о чем говорил ранее, уже сбылось.

Однако сам Алексей Арестович говорит, что никакого дара нет, это просто анализ на основе существующих ситуаций.

Это умение точно сопоставлять факты он использовал и в прогнозах на ближайшее будущее в раздумьях, когда и как закончится война.

— Чем все закончится и когда?

— Мы сейчас в вилке. Она работает таким образом, что есть несколько вариантов развития событий:

Все может закончиться в короткие сроки, через неделю или две на переговорах, которые сейчас проходят успешно.

Это связано с полным отводом российских войск или, как минимум, возвращением их на позиции до начала вторжения.

Они поймут, что не удастся договориться с нами, и призовут резервы. Хотя они очень уважительно начали относиться к нам на переговорах.

Тогда будет вторая попытка наступления.

Они наскребут максимум 10-15 тысяч человек с помощью наемников и военнослужащих Федеральной службы исполнения наказаний, собирающих людей из тюрем.

При таком сценарии нам понадобится еще неделя, чтобы их перемолоть, и тогда у них больше ничего не останется, никаких резервов.

После будет идти речь о реальном завершении конфликта. Если пойдет именно так, конфликт может затянуться до конца апреля.

— На что может пойти Украина на переговорах, что мы готовы отдать?

— Мы не готовы ничего отдавать, наоборот, выдвигаем четкие требования.

Есть ясное понимание, что если мы получим меньше, чем до начала войны, это поражение.

На поражение никто не соглашается.

Я не могу разглашать результаты и ход переговоров. Но могу сказать, что речь идет о полном выводе войск.

Также есть ряд дополнительных условий от президента Украины, которые однозначно понравятся украинскому народу.

— Что Путин будет говорить русскому народу?

— Ему будет, что продать. Он может выйти и сказать, что они достигли демилитаризации Украины. Они же реально нанесли нам вред.

Он может сказать, что речь о вступлении в НАТО больше не идет. Все просто: это не наша позиция, это НАТО не хочет нас принимать.

Это все серьезный пакет для России, поэтому будет, что говорить.

У нас есть компенсационные механизмы, которые точно понравятся украинцам, однако сейчас о них рано говорить.

— Если россияне скажут признать Крым российским, отказаться от Донбасса вместе с Мариуполем, мы сможем на такое пойти?

— Я не думаю, что мы пойдем на это.

Вообще, есть разные механизмы и версии вариантов.

К примеру, совместное управление под международным протекторатом или международной администрацией.

Есть разные примеры в истории. Например, Турция считает северный Кипр своим, в то время, когда никто в мире этого не признает.

Есть пример Северной Кореи, где они воевали, а теперь Южная и Северная Корея совместными усилиями поднимают уничтоженную территорию.

Я считаю, что наша дипломатия справится, потому что в этой истории вовлечены не только двусторонние отношения, а целая система стран.

— Киев мы не сдадим?

— Чтобы вы понимали, какова ситуация сейчас: российские войска поняли, что наступать одновременно очень трудно.

Поэтому они определились с основным направлением и бросили туда все силы. Это Мариуполь и Николаев.

Так что основные их силы на юге и в зоне ООС, и то их практически уже не осталось.

А то, что они пытаются здесь показать — постреливают, бомбят и т.д., это для того, чтобы создать иллюзию, что Россия уже здесь, они на нас давят и нам некуда деваться.

Я могу как военный человек сказать, что у них нет сил наступать на Киев.

Сколько бы людей они не нашли, идти на Киев — это самоубийство.

Все города героически защищались, но Сумы войдут в историю. Благодаря героическому сопротивлению Сум большие силы оккупантов не пустили на Киев.

Если бы они проскочили, были бы бои в Киеве.

Суммы были на 3/4 окружены, но они не сдались, включили казацкий драйв и дали жару так, что вчера вышли последние войска из-под Сум.

Вот что значит героическое сопротивление.

То же самое и в Чернигове. Они своим героическим сопротивлением тоже остановили врага и не дали пройти дальше.

Десять дней назад оккупанты начали с захвата окрестностей Киева, чтобы создать так называемую Нежинскую группировку.

Там минимум от 10 до 14 групп должно было быть: штаб группировки, передовые и тыловые пункты оснащения и т.д.

Часть мы уничтожили под Киевом.

Часть попала в ловушки.

Часть сил российское командование перебросило на Сумы и Харьков.

В последний они вернулись только потому, что там им нанесли очень сильный удар и не хватало людей.

Они очень хотели взять вторую столицу.

Я не говорю, что Харьков теперь полностью в безопасности. Будут ракетные удары и тому подобное, но, по крайней мере, уличных столкновений в городе не будет.

Эта угроза отступила, пока они не найдут резерв. Да и его вряд ли бросят сюда, скорее направят туда, где имеют хоть какую-то сферу воздействия.

— Есть ли хоть какая-нибудь перспектива, что Америка закроет небо над Украиной?

— За сутки нам уже удалось сбить до семи летательных аппаратов: четыре самолета, два вертолета, несколько крылатых ракет и один беспилотный летательный аппарат.

Потому мы сами прекрасно закроем небо.

— Находясь на такой должности и владея информацией, вы можете сказать, через сколько это все закончится?

— Вернусь к тому, что я говорил в начале. Есть два варианта:

Мирный договор. Если удастся быстро подписать, а такие надежды есть, потому что переговоры идут очень успешно. При таком сценарии все закончится очень быстро — 1-2 недели. Если не удастся мирным путем, то они, по идее, должны сделать вторую попытку. Например, провозгласить Херсон независимой республикой, но у них это не получится.

Тогда все вернется на свои круги и останется несколько недель. Это все может продолжаться до конца апреля, не больше.

— Санкции убивают российскую экономию или подмазывают?

— Эти санкции уже сломали экономический хребет России. Даже глава центрального банка РФ Набиуллина уже подала в отставку, хотя ее и не приняли.

Сегодня, если даже снять санкции, уровень экономики России уже никогда не вернется к прежнему.

Слишком тяжелый удар, из которого придется вылезать десятилетиями. Однако санкции никто не собирается отменять.

Кроме того, есть второй пакет санкций, которые очень больно бьют по людям, принимающим решение, — приближенной верхушке Путина.

Эти санкции влияют на их личные активы и их близких.

К примеру, российская оппозиция сказала, что Лавров приобрел сеть супермаркетов перед войной. Сейчас он ее активно пытается продать, но никто не хочет брать.

Также наблюдается полная обструкция профессоров, артистов, спортсменов.

Мир очень давит, поэтому если Россия не успеет завершить и возместить все до момента, когда они станут страной четвертого мира, а это начнется через два месяца, то они уже ничего не смогут сделать, не поднимутся.

— Как повели себя наши олигархи?

— На удивление, довольно патриотично.

Ахметов в первый же день войны сказал, что он на стороне украинского народа, будет помогать, поддерживать. Даже заговорил по-украински.

Все быстро поняли, что сейчас опасно оставаться с пророссийской риторикой.

Потому что восстала вся страна и люди потом четко дадут оценку, если не сейчас, то впоследствии.

Даже Онуфриев, относительно личной позиции которого были разговоры, в первый день активных бомбардировок четко заявил о своей позиции.

— В каком состоянии сейчас Зеленский и как вы оцениваете его поведение в эти дни?

Все, кто считал его слабаком, маленьким актером, клоуном, очень просчитались.

— То, что он делает сейчас:

В первые 48 часов он отказался от эвакуации.

Даже несмотря на то, что была информация о следующей высадке десанта на Печерске. Зеленский сказал, что возьмет в руки автомат и пойдет воевать.

“Я никуда не поеду” — это его принципиальная позиция.

Многие хвалят меня за спокойствие и драйв, но добавьте десять — и это будет президент.

В нем сейчас столько драйва! Он в своей стихии, и в нем проснулся настоящий лидер.

Поскольку к нему сейчас огромное внимание и восхищение со всего мира, то в Америке даже шутят, что если бы он баллотировался в конгресс США, то его избрали бы с безумным отрывом.

Он сейчас лидер мира и имеет огромный авторитет. Но нельзя забывать, что он нашел его уже в бою, выдержав обстрелы и покушения.

У него очень высокий уровень коммуникации со всеми, это играет на пользу.

Со всеми нами он очень уважительно общается, каждого выслушивает, и каждый имеет право голоса.

— Эти дни и недели — это лучшие дни в вашей жизни?

— Я не скажу, что война — моя стихия, но подобные потрясения — да.

Потому что я много лет занимаюсь психологией, меня даже называют национальным психотерапевтом.

Я очень органично сейчас себя чувствую, потому что рожден для таких больших геополитических, психологических ситуаций.

Я считаю, что предстоит еще много потрясений. Грядущие глобальные движения цивилизации в рамках безопасности и системы международных отношений. Все будет меняться в Европе, а значит, во всем мире. Мы получим эти изменения в коротком промежутке исторического времени.

Все изменится в лучшую сторону для Украины, которая сейчас находится в очень специфической ситуации.

Во-первых, мы форпост Запада, что было признано уже на второй день войны. Во-вторых, украинцы завоевали бренд.

У нас есть шанс построить не просто новую Украину, а задать тренд для новой цивилизации. Это выход и для Европы, и для постсоветского пространства.

— Мы победим?

Мы уже победили. Вопрос в том, как будет оформлена наша победа и их поражение.

Не только Алексей Арестович славится своими прогнозами.

Bellingcat, Христо Грозев, Бен Ходжес тоже поделились прогнозами, когда закончится война.