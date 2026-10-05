В Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу: задержали ли злоумышленника

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Киеве с балкона многоэтажки в Днепровском районе.

Стрельба в Киеве с балкона многоэтажки: детали

По данным столичной полиции, сообщение стрельбы в Киеве с балкона многоэтажки в Днепровском районе поступило от обеспокоенных людей, услышавших выстрелы.

Правоохранители оперативно установили квартиру, откуда звучали звуки и задержали мужчину.

Как установили правоохранители, злоумышленник трижды выстрелил вверх из стартового пистолета.

Во время задержания правоохранители проверили мужчину на состояние опьянения. Прибор Драгер показал 1,53 промилле алкоголя.

Почему он решил стрелять с балкона, мужчина объяснить не смог.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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Стартовый пистолет изьяли. Если вину мужчины докажут, по этой статье ему может грозить до пяти лет ограничения свободы. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Главное фото: полиция Киева

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