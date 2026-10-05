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В Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу: задержали ли злоумышленника

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 октября 2026, 12:00 1 мин.
В Киеве раздались выстрелы с балкона многоэтажки: детали от полиции

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