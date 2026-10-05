Для сообщения правого и левого берегов Киева: назначено еще 18 рейсов Kyiv City Express

В Киеве на несколько дней увеличат количество железнодорожных сообщений между правым и левым берегами столицы. С 5 по 9 октября Kyiv City Express будет выполнять дополнительные челночные рейсы по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи. Это должно помочь пассажирам быстрее передвигаться по городу в часы наибольшей нагрузки на дороги.

Kyiv City Express запускает 18 дополнительных шаттлов в Киеве: детали

Всего Укрзалізниця назначила 18 дополнительных рейсов. Они будут курсировать в утреннее и вечернее время:

с 6:00 до 9:00;

с 16:00 до 21:00.

Дополнительные шаттлы будут делать остановку на станции Березняки.

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Где искать шаттлы Kyiv City Express

На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на третьем пути.

В Дарнице поезда будут принимать первый или второй путь. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями непосредственно на станции, чтобы не пропустить нужный рейс.

Для поездок между берегами Киева пассажиры также могут воспользоваться обычными пригородными и региональными поездами, которые следуют в направлении в/из Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича.

Они останавливаются на станциях Выдубичи и Дарница. Пригородные поезда, кроме того, осуществляют остановку на станции Березняки.

Билеты на поезда можно приобрести в приложении Укрзалізниці. Маршрут и актуальное расписание пассажиры могут проверить на официальном сайте Kyiv City Express.

Главное фото: Kyiv City Express.

Напомним, что в октябре армия РФ начала атаковать мосты в Киеве. Так, 1-2 октября было зафиксировано пять попаданий в Южный мост – три попадания 1 октября и два попадания 2 октября.

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