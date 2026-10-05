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Для сообщения правого и левого берегов Киева: назначено еще 18 рейсов Kyiv City Express

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 октября 2026, 10:00 2 мин.
Как доехать между правым и левым берегом Киева без пробок

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