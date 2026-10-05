Стиль жизни

Когда нужно обрезать розу на зиму и как правильно это делать

Диана Просяник, редактор сайта 05 октября 2026, 20:00 4 мин.
Когда нужно обрезать розу на зиму
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь