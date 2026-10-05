Когда нужно обрезать розу на зиму и как правильно это делать

Розы — это цветы необычайной красоты и непревзойденного аромата, которые способны украсить любой сад или парк. Однако поддержание идеального состояния этих цветов требует не только регулярного полива и кормления, но и правильной обрезки.

Особенно важен этот процесс перед наступлением зимних холодов. От того, насколько правильно ты подготовишь розы к холодам, будет зависеть не только их выживание в зимнее время, но и объем и качество цветения в следующем году.

Поэтому подробнее о том, когда обрезать розы на зиму и как правильно это делать — рассказываем в материале.

Нужно ли обрезать розы на зиму

Многие садоводы, которые только недавно начали заниматься этим делом, могут искать ответ на вопрос нужно ли обрезать розы на зиму.

Да, это нужно делать, но важно соблюдать сроки и не делать этого раньше времени. Только парковые и почвопокровные розы не требуют обрезки, тогда как вьющиеся виды обрезают немного.

В общем, обрезка нужна и способствует укреплению растений, увеличивает их выносливость к морозам и оптимизирует циркуляцию воздуха в кроне.

Когда обрезать розы на зиму

Лучше всего обрезать розы на зиму с приходом первых морозов. Следи за температурой воздуха и начинай процедуру как температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов. Обычно это приходится на период середины октября-начала ноября.

Если обрезать розы раньше, ты можешь только навредить им. Нужно понимать, что обрезка растения при условии теплой погоды способствует его росту.

Также позаботься о садовых ножницах, которыми будешь проводить процедуру: они должны быть простерилизованными и хорошо наточенными.

Укрытие растений происходит, как правило, сразу после обрезки. Но лучше перед этим посмотри прогноз погоды на ближайшие недели на случай, не передают ли потепление. Если заморозки небольшие или ожидается тепло, розы можно укрывать уже в декабре. Если морозы ожидаются в ближайшее время — можешь уже приступать.

Как правильно обрезать розы на зиму

Для начала нужно подготовиться к процедуре. Необходимо проверить, чтобы куст розы был полностью обнаженным, то есть не имел соцветий и листьев.

Плетистые розы

В общем, этот вид роз нужно обрезать только при условии, что их высота составляет более 180 см. Если это так, их следует сократить примерно на 30 см. Кроме того, стоит избавиться от сухих, гнилых, старых и больных ветвей, а также тех, которые растут в середине куста.

Новые побеги у корней также следует удалить. Срезы выполняют под углом в 45 градусов, оставив 5-7 главных побегов.

Низкорослые розы рекомендуется просто пригибать к земле, не обрезая их.

Чайные розы и гибриды

Эти растения известны своей капризностью и нуждаются в ежегодной обрезке, причем не более чем на две трети длины побегов. Следует удалить больные и поврежденные ветви для эстетического вида.

Еще летом рекомендуется удалить бутоны. Осенняя обрезка поможет цветку лучше выдержать зиму, при этом на каждом побеге должно остаться около 4 почек для весеннего роста.

Молодые розы (до 2 лет)

Такие растения нужно обрезать осторожно. С них стоит удалить нераспустившиеся почки, а также больные и слабые ветви. После обрезки на кусте розы должны остаться сильные побеги со спящими почками.

Чем подкормить розы после обрезки

После обрезки розы следует подпитать, чтобы они не заболели, если вдруг температура опустится ниже 0°C. Можно опрыскать цветы медным купоросом 5% или бордоской жидкостью 3%.

После опрыскивания следует обложить куст торфом, опилками или песком. Но они обязательно должны быть сухими. Только тогда они защитят стебли от морозов.

Раньше мы рассказывали, нужно ли выкапывать лилии на зиму.

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