Музыкальные сюрпризы и появление телезвезды: ICTV2 завершил съемки 3 сезона АТП Перевозчики

Завершились съемки нового сезона комедийного сериала АТП Перевозчики, рассказывающего о приключениях водителей Артема Горбача и Семена Зозули. В третьем сезоне останется все, что нравится зрителям в этой истории: настоящая дружба, романтика дорожных приключений, детективные истории, а также искренний юмор.

АТП Перевозчики 3 сезон: что известно

В АТП Перевозчики 3 сезон главных героев ждут новые приключения, борьба за предприятие Рапид-Транс, а также встреча с Ольгой Цыбульской.

АТП Перевозчики 3 сезон / 4 Фотографии

Как отмечает креативный продюсер сериала Феликс Аброскин, главной суперсилой Артема и Семена является не только опыт, но и чувство юмора, смех спасает их от стресса и помогает справляться с трудностями на пути.

В третьем сезоне обострится борьба за Рапид-Транс. Смогут ли герои окончательно отстоять свой бизнес и какой ценой — пока неизвестно.

В продолжении сериала станет больше музыки, новые песни будут передавать приключенческую атмосферу путешествий.

Новый сезон АТП Перевозчиков особенно также тем, что свою первую роль в кино сыграет певица и ведущая Ольга Цыбульская. Она покажет на телеэкране двух персонажей — себя и своего двойника.

– Это мои первые съемки в кино, и мне очень повезло с командой. Работать было интересно и приятно. На площадке мы постоянно смеялись, а сегодня это очень помогает держаться, — отметила Ольга.

Также в продолжении роуд-муви много интересных поворотов произойдет в жизни Галины и Кати, а также зрители удивятся поступкам Сушка и его подчиненного Дудли.

Над третьим сезоном АТП Перевозчики работала кинокомпания Mamas Film Production. Дату премьеры канал ICTV2 сообщит позже.

Над сериалом работали

Актеры: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзар, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Александр Печерица, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Ярослав Шахторин и другие.

Режиссеры-постановщики: Анна Гресь, Евгений Хворостянко

Операторы-постановщики: Вася Сикачинский, Александр Ковалевский

Главный автор: Ярослава Сегал

Сценаристы: Ярослава Сегал, Оксана Андреева, Юлия Васильева, Яна Дубинянская, Алексей Комаровский, Евгения Коротич, Елена Зерняк, Иван Тимшин, Татьяна Лонская, Андрей Кокотюха, Ирина Седова, Денис Копнин

Продюсеры ICTV2: Феликс Аброскин, Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк

Продюсеры Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецкая.

Напомним, что сериал АТП Перевозчики 2 сезон выйдет на телеканале ICTV2 26 октября в 20:00.

Фото: ICTV2

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