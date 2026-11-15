Фильмы ужасов 2026, которые уже вышли: чем могут впечатлить новые хорроры

Фильмы ужасов 2026 года напоминают зрителям о том, что данный жанр еще может удивить даже самых заядлых киноманов. Этот год порадовал интересными хоррор-новинками и долгожданными продолжениями франшиз.

Мы собрали подборку фильмов ужасов 2026 года, которые уже вышли и готовы пугать зрителей.

28 лет спустя: Храм костей

Пожалуй, стоит начать с нашумевшего продолжения известной франшизы о зомби-апокалипсисе. 28 лет спустя: Храм костей является прямым сиквелом хоррора 28 лет спустя и четвертым фильмом в кинофраншизе.

В последней части серии продолжается история мальчика Спайка, которому приходится выживать в постапокалиптическом мире, населенном зараженными.

Также в фильме параллельно раскрывается сюжетная линия доктора Келсона, создавшего “храм костей”. Он проводит эксперименты над инфицированными, чтобы вернуть им сознание, и достигает в этом прогресса.

Хокум

Среди новых фильмов ужасов-2026 нельзя пропустить хоррор-триллер Хокум. В центре сюжета писатель, который решил уединиться в старом ирландском отеле. Однако вскоре ему приходится столкнуться с необъяснимыми явлениями.

Фильм приятно радует декорациями и мрачной атмосферой, пропитанной ирландской мифологией.

На помощь!

Для любителей черного юмора подойдет новинка На помощь! с невероятной Рэйчел Макадамс в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг молодого напыщенного директора компании и его неуверенной в себе подчиненной. В результате авиакатастрофы они вдвоем оказались на безлюдном острове.

Герои пытаются выжить в диких условиях. При этом их взаимоотношения постепенно меняются. В финале оказывается, что все не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

Обитель зла

Новый Обитель зла является вторым перезапуском в одноименной серии фильмов по мотивам известной хоррор-игры Resident Evil. Судя по отзывам и рейтингу на Rotten Tomatoes, этот перезапуск можно считать успешным.

События происходят в знакомом фанатам игры городе – Раккун-сити. Главным героем выступает медицинский курьер, которому нужно доставить важную посылку в корпорацию Амбрелла. Но сделать это в городе, охваченном эпидемией, оказывается очень сложно.

Обсессия

В 2026 году на большие экраны вышел хоррор Обсессия, успевший наделать шуму. Он рассказывает о молодом работнике музыкального магазина, который тайно влюблен в свою коллегу.

Парень из-за своей застенчивости боится признаться девушке в чувствах. Но загадывает соответствующее желание, когда ему в руки попадает некая магическая палочка. Фраза “бойтесь своих желаний — они могут сбыться” как никогда подходит к этому фильму.

Ранее мы рассказывали о фильмах 2026 года, которые уже вышли. Обо всех новинках кинопроката – читайте в этом материале.

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