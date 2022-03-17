Ми обов’язково переможемо. Історія кримчанина Іси Акаєва, який боронить Україну

Крим Реалії розповіли історію про кримчанина, який вже вдруге боронить Україну від загарбницьких дій Росії.

Наріман Білялов (позивний Іса Акаєв) — кримський інженер-будівельник та багатодітний батько, який вирушив на війну вже вдруге. У 2014 році, під час анексії Криму Росією, він боронив Україну на Донбасі.

Там створив добровольчий батальйон Крим — із бійців кримчан.

Згодом Наріману Білялову вдалося повернутися до мирного життя. Чоловік почав поширювати кримськотатарські традиції на Вінниччині, звично працював та виховував дітей.

Тепер довелося знову піти на фронт. Наріман розраховує на завершення війни, а ще — неодмінне повернення Криму під контроль України.

Знову воювати за Україну Іса Акаєв вирішив саме для того щоб «доробити те, що не доробили за вісім років» — повернути Крим Україні.

Всевишній каже: боріться з тими, хто вигнав вас із дому. Для мене це мотивація боротися з Росією. Вона вигнала нас із нашого дому — з Криму

— Крим ми маємо повернути. І ми обов’язково його повернемо. За своє рубатимемося до останнього і переможемо.

Кожне своє повідомлення у Facebook про бойові будні Іса Акаєв пише з оптимізмом і запевняє у швидкій перемозі України.

Ми обов’язково переможемо. У нас просто немає варіантів. Ми – міцні духом, сильні руками і досить кмітливі. Не засмучуватися, не піддаватися паніці! Все буде гаразд, мої добрі

Іса Акаєв також звертається і до російських військових-мусульман. Закликає покинути лави Збройних cил Росії.

Упевнений у перемозі України, чоловік гостинно запрошує всіх до Криму після війни.

Буде тяжко. На жаль, будуть втрати. Але, я думаю, перемога та свобода цього варті

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