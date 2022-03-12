Розповіді

Ми їх зустрічаємо вогнем і мечем: історія бійця Грома, який безжально винищує ворогів

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Березня 2022, 20:00
Гром
Фото: Facebook

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