Мы их встречаем огнем и мечом: история бойца Грома, безжалостно уничтожающего врагов

Бороться с врагами на передовой у гвардейца с позывным Гром — это наследственное. Как иначе, когда все мужчины в семье военные, начиная со времен Речи Посполитой?
Поэтому без лишних раздумий и колебаний, а только с отличием чрезвычайных умений, парень окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины.
Теперь Гром из молодого выпускника превратился в безжалостного уничтожителя российской техники и пехоты.
Оказавшийся в своей стихии боевой командир — такую оценку гвардейцу дают все, кто знает его лично.
Во время нападения на Харьков в первые дни войны Гром решил оставаться на наших позициях вместе с водителем бронеавтомобиля и четырьмя бойцами срочной службы, пока вражеские войска пытались прорваться в город.
Рядом был и его отец, взявший на себя ответственность прикрывать группу гвардейца, чтобы она зашла в тыл противника и дала жесткий отпор врагу. Однако эта миссия оказалась для него последней.
Позже узнал, что у меня отец погиб при прорыве противника, — поделился Гром личной болью.
Позже узнал, что у меня отец погиб при прорыве противника, — поделился Гром личной болью.
Однако парень не остался в долгу и отплатил захватчикам сполна не только за свою утрату, но и за всех своих земляков. Враг понес гораздо больше потерь, чем кто-либо.
В тот день мы сожгли их технику: один МТЛБ, два ГРАДА, “подвозку” снарядов.
В тот день мы сожгли их технику: один МТЛБ, два ГРАДА, “подвозку” снарядов.
На этом Гром не собирается останавливаться и пообещал дальше уничтожать всех, кто пришел на его землю с оружием. В живых останутся только те, кто сдастся в плен.
Нет, это не о новом супергеройском фильме, а только об обычном дне Вооруженных сил Украины. В одном из их подразделений и делает свое дело Гром, превращая любые попытки российских оккупантов наступать в настоящую мясорубку.
Говорят, особенно хорошо перемалываются те, кто совершал свои бесчеловечные преступления на Донбассе и Сирии.
Гром открыл в себе чрезвычайно полезные способности и проводит так называемые зачистки не хуже, чем захватывает технику врага. Конечно, такие вылазки очень опасны, поскольку требуют невероятного везения, способности молниеносно принимать решения в соответствии с ситуацией.
Главное по этому делу действовать с совершенно холодным расчетом. Однако результаты говорят сами за себя.
Мы у них “отжали” на данный момент два танка — Т-72 и Т-80 БВМ, а еще МТЛБ — одну единицу. Теперь разбираемся, чья установка С-300 со всей ее комплектацией. А еще подобрали две зенитные установки ЗУ-23-2.
Мы у них “отжали” на данный момент два танка — Т-72 и Т-80 БВМ, а еще МТЛБ — одну единицу. Теперь разбираемся, чья установка С-300 со всей ее комплектацией. А еще подобрали две зенитные установки ЗУ-23-2.
Также Грому с его фантастической командой удается отбирать у оккупантов много стрелкового оружия и боеприпасов, которые они бросают, пока убегают. Это трофеи, которые только помогают нашей армии.
Мы их встречаем огнем и мечом, — говорит гвардиец Гром.
Мы их встречаем огнем и мечом, — говорит гвардиец Гром.
Также добавляет, что против россиян широко используют огневые средства стран НATO, которые позволяют уничтожать бронированную технику.
Поэтому неудивительно, что захватчики уже начали массово сдаваться в плен. По словам Грома, недавно с поднятыми руками к ним вышло около полутора десятков российских военнослужащих.
Оккупантам наконец-то дошло, что лучше попасть в плен к украинцам, чем лежать на холоде непохороненным в сожженной технике.
Те же противники, которые решают наступать на Харьков и выполнять преступные приказы, несут большие потери. Гром сразу наносит сокрушительные удары как по их технике, так и по живой силе.
Говорит, что оккупанты отправляют молодежь на смерть.
Фактически они идут на бессмысленное самоубийство.
Фактически они идут на бессмысленное самоубийство.
Жители города чувствуют такую заботу. Поэтому когда Гром вышел на волонтеров с просьбой поддержать его подразделение в более прозаических и бытовых вопросах, они охотно согласились помочь.
В качестве благодарности Гром и его бойцы прекрасно делают свою работу на все “двести”.
Напомним, ранее мы рассказывали историю бабушки из Харькова, пережившей блокаду Ленинграда.