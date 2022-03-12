Мы их встречаем огнем и мечом: история бойца Грома, безжалостно уничтожающего врагов

Бороться с врагами на передовой у гвардейца с позывным Гром — это наследственное. Как иначе, когда все мужчины в семье военные, начиная со времен Речи Посполитой?

Поэтому без лишних раздумий и колебаний, а только с отличием чрезвычайных умений, парень окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины.

Теперь Гром из молодого выпускника превратился в безжалостного уничтожителя российской техники и пехоты.

Оказавшийся в своей стихии боевой командир — такую оценку гвардейцу дают все, кто знает его лично.

Свое первое боевое крещение Гром принял вместе с отцом

Во время нападения на Харьков в первые дни войны Гром решил оставаться на наших позициях вместе с водителем бронеавтомобиля и четырьмя бойцами срочной службы, пока вражеские войска пытались прорваться в город.

Рядом был и его отец, взявший на себя ответственность прикрывать группу гвардейца, чтобы она зашла в тыл противника и дала жесткий отпор врагу. Однако эта миссия оказалась для него последней.

Позже узнал, что у меня отец погиб при прорыве противника, — поделился Гром личной болью.

Однако парень не остался в долгу и отплатил захватчикам сполна не только за свою утрату, но и за всех своих земляков. Враг понес гораздо больше потерь, чем кто-либо.

В тот день мы сожгли их технику: один МТЛБ, два ГРАДА, “подвозку” снарядов.

На этом Гром не собирается останавливаться и пообещал дальше уничтожать всех, кто пришел на его землю с оружием. В живых останутся только те, кто сдастся в плен.

Дружная команда и новые фантастические умения

Нет, это не о новом супергеройском фильме, а только об обычном дне Вооруженных сил Украины. В одном из их подразделений и делает свое дело Гром, превращая любые попытки российских оккупантов наступать в настоящую мясорубку.

Говорят, особенно хорошо перемалываются те, кто совершал свои бесчеловечные преступления на Донбассе и Сирии.

Гром открыл в себе чрезвычайно полезные способности и проводит так называемые зачистки не хуже, чем захватывает технику врага. Конечно, такие вылазки очень опасны, поскольку требуют невероятного везения, способности молниеносно принимать решения в соответствии с ситуацией.

Главное по этому делу действовать с совершенно холодным расчетом. Однако результаты говорят сами за себя.

Мы у них “отжали” на данный момент два танка — Т-72 и Т-80 БВМ, а еще МТЛБ — одну единицу. Теперь разбираемся, чья установка С-300 со всей ее комплектацией. А еще подобрали две зенитные установки ЗУ-23-2.

Также Грому с его фантастической командой удается отбирать у оккупантов много стрелкового оружия и боеприпасов, которые они бросают, пока убегают. Это трофеи, которые только помогают нашей армии.

Мы их встречаем огнем и мечом, — говорит гвардиец Гром.

Также добавляет, что против россиян широко используют огневые средства стран НATO, которые позволяют уничтожать бронированную технику.

Поэтому неудивительно, что захватчики уже начали массово сдаваться в плен. По словам Грома, недавно с поднятыми руками к ним вышло около полутора десятков российских военнослужащих.

Оккупантам наконец-то дошло, что лучше попасть в плен к украинцам, чем лежать на холоде непохороненным в сожженной технике.

Те же противники, которые решают наступать на Харьков и выполнять преступные приказы, несут большие потери. Гром сразу наносит сокрушительные удары как по их технике, так и по живой силе.

Говорит, что оккупанты отправляют молодежь на смерть.

Фактически они идут на бессмысленное самоубийство.

Жители города чувствуют такую заботу. Поэтому когда Гром вышел на волонтеров с просьбой поддержать его подразделение в более прозаических и бытовых вопросах, они охотно согласились помочь.

В качестве благодарности Гром и его бойцы прекрасно делают свою работу на все “двести”.

Напомним, ранее мы рассказывали историю бабушки из Харькова, пережившей блокаду Ленинграда.