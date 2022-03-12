Психологія

Від виживання до адаптації — психолог розповів, як змінюється поведінка під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Березня 2022, 09:00
Як змінюється поведінка під час війни
Фото: Pexels

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