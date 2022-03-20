“Секретна” тактика російських окупантів. СБУ перехопило нову розмову ворога

СБУ перехопила інформацію про чергову “секретну тактику” російських загарбників: хочуть злиняти “с минимальными потерями”. Про це повідомляє речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.

— “Славетна армія Путіна” — деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону ухвалив вольове рішення — “тікати”.

Чим більше таких рішень буде в окупантів — то краще для них.

Бо наша мета — знищити не 70%, а 100% російських загарбників.

Тож тактика “тікати” — єдина правильна для загарбників, — повідомляє Артем Дехтяренко.

Наша армія довела, що вона сильна та незламна. Від наших військових в захваті весь світ. Зокрема від їх вправну роботу з Байрактарами. Раніше ми розповідали про те, як наші ЗСУ знищують техніку ворога цими вправними пташками.