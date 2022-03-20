Невдоволення Кремля і психологічний розбрат: ситуація на фронті станом на 20 березня

Розпочався вже 25 день української героїчної оборони своєї незалежності від російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворожі війська не лише зазнають значних втрат на полі бою, але й масово відмовляються від участі у бойових діях.

Психологічний розбрат у військах противника

Кремлівське керівництво незадоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової картинки.

Через це начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої “Херсонської народної республіки”.

Крім того, окупанти зазнають значних втрат. Відновлення відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків.

Оскільки вони, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.

Ситуація за напрямками

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ. На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів. У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Окрім того, українські війська не перестають дивувати світ своєю майстерністю. Читай, як Повітряні сили ЗСУ вражаюче працюють з Байрактарами.