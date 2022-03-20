Недовольство Кремля и психологический раздор: ситуация на фронте по состоянию на 20 марта

Начался уже 25-й день украинской героической обороны своей независимости от российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, вражеские войска не только терпят значительные потери на поле боя, но и массово отказываются от участия в боевых действиях.

Психологический раздор в войсках противника

Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной картинки.

Поэтому начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой “Херсонской народной республики”.

Кроме того, оккупанты терпят значительные потери. Восстановление происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, принимавших участие в наступлении на Харьков.

Поскольку они из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой.

Ситуация по направлениям

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений. На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение.

направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение. На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.

направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев. На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов.

Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов. В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Кроме того, украинские войска не перестают удивлять мир своим мастерством. Читай, как Воздушные силы ВСУ поразительно работают с Байрактарами.