РФ ударила по телеканалу Ми — Україна во время эфира: есть пострадавшие

Российские войска сегодня днем, 8 сентября, атаковали помещение телеканалов Ми — Україна и Ми — Україна+. В результате российского обстрела пострадали пять человек, им оказывают помощь.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Обстрел телеканала Ми — Україна 8 сентября 2026 года: что известно

Обстрел помещения телеканала Ми — Україна произошел во вторник днем, 8 сентября. Под российским ударом оказался ньюзрум и рабочие кабинеты. В этот момент телеканал работал в прямом эфире телемарафона Єдині новини.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что здание Ми — Україна атаковал российский дрон, что повлекло за собой частичное разрушение. На месте российских обстрелов работают все необходимые службы. Сотрудники ГСЧС уже потушили пожар.

Также президент отметил, что известно о пяти пострадавших, но их количество может увеличиться.

— Шахеды против медиа — это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря общим усилиям, – добавил Зеленский.

Это не первый российский обстрел, в результате которого пострадало помещение телеканала Ми — Україна. В ночь на 20 августа во время массированной атаки на Киев значительные повреждения получил ньюзрум, часть потолка в коридорах снесла взрывная волна, также в здании выбило окна.

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