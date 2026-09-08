Для тебя Война в Украине

РФ ударила по телеканалу Ми — Україна во время эфира: есть пострадавшие

Марина Слизовская, редактор сайта 08 сентября 2026, 13:40 2 мин.
телеканал ми україна
Фото ГСЧС/Facebook

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