Зеленая ветка метро Киева во время тревоги 9 сентября будет работать в тестовом режиме: детали

В Киеве 9 сентября на наземном участке Сырецко-Печерской линии метро проведут тестирование движения поездов во время действия желтого уровня воздушной угрозы. Это необходимо для проверки обновленных алгоритмов безопасности перед полноценным запуском движения без ограничений.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Как будет работать метро 9 сентября
Тестирование пройдет накануне запланированного запуска движения поездов. С 10 сентября наземный участок зеленой линии метро должен работать без ограничений во время желтого уровня угрозы.
Накануне сотрудники столичного метрополитена проверят, как на практике работают алгоритмы в случае разных уровней опасности.
В частности, персонал будет отрабатывать действия во время объявления желтого и красного уровней воздушной угрозы. Также проверят алгоритмы на случай нештатных ситуаций и эвакуации пассажиров с наземного участка линии.
Проверят работу персонала и информирование пассажиров
Отдельное внимание во время тестирования уделят взаимодействию сотрудников метро. Речь идет о машинистах, поездных диспетчерах и дежурном персонале станций.
Также проверят, насколько оперативно пассажиры будут получать необходимую информацию при возникновении опасных ситуаций.
Кроме того, в 105 головных вагонах Сырецко-Печерской линии обновляют аудиоинформирование. Сообщения должны соответствовать новым алгоритмам работы наземного участка метро.
В КГГА подчеркивают, что главным приоритетом во время изменения алгоритмов работы остается безопасность пассажиров и сотрудников метрополитена.
Напомним, что в Киеве сокращают комендантский час и меняют правила для метро.
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