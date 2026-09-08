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Зеленая ветка метро Киева во время тревоги 9 сентября будет работать в тестовом режиме: детали

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 сентября 2026, 13:00 2 мин.
В Киеве готовят новый режим работы метро во время желтого уровня угрозы
Фото Pexels

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