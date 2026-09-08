Зеленая ветка метро Киева во время тревоги 9 сентября будет работать в тестовом режиме: детали

В Киеве 9 сентября на наземном участке Сырецко-Печерской линии метро проведут тестирование движения поездов во время действия желтого уровня воздушной угрозы. Это необходимо для проверки обновленных алгоритмов безопасности перед полноценным запуском движения без ограничений.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как будет работать метро 9 сентября

Тестирование пройдет накануне запланированного запуска движения поездов. С 10 сентября наземный участок зеленой линии метро должен работать без ограничений во время желтого уровня угрозы.

Накануне сотрудники столичного метрополитена проверят, как на практике работают алгоритмы в случае разных уровней опасности.

В частности, персонал будет отрабатывать действия во время объявления желтого и красного уровней воздушной угрозы. Также проверят алгоритмы на случай нештатных ситуаций и эвакуации пассажиров с наземного участка линии.

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Проверят работу персонала и информирование пассажиров

Отдельное внимание во время тестирования уделят взаимодействию сотрудников метро. Речь идет о машинистах, поездных диспетчерах и дежурном персонале станций.

Также проверят, насколько оперативно пассажиры будут получать необходимую информацию при возникновении опасных ситуаций.

Кроме того, в 105 головных вагонах Сырецко-Печерской линии обновляют аудиоинформирование. Сообщения должны соответствовать новым алгоритмам работы наземного участка метро.

В КГГА подчеркивают, что главным приоритетом во время изменения алгоритмов работы остается безопасность пассажиров и сотрудников метрополитена.

Напомним, что в Киеве сокращают комендантский час и меняют правила для метро.

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