Для тебя Война в Украине

Массированная атака на Киев 20 августа: последствия в Святошинском и Дарницком районах

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 августа 2026, 10:31 2 мин.
Обстрел Киева 20 августа: враг разрушил многоэтажку
Фото ДСНС/Telegram

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