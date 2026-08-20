Массированная атака на Киев 20 августа: последствия в Святошинском и Дарницком районах

В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. По состоянию на утро в столице известно о 13 погибших и 33 пострадавших, спасатели продолжают ликвидировать последствия удара.

О последствиях ночного обстрела сообщили мэр города Виталий Кличко и пресс-служба ГСЧС.

Взрывы в Киеве 20 августа: попадание в многоэтажку

Самая тяжелая ситуация сложилась в Соломенском районе столицы. Здесь российские ракеты (или их обломки) попали в жилую застройку. В девятиэтажном доме вражеский удар фактически уничтожил восьмой и девятый этажи. Пожар охватил несколько этажей дома.

Пострадала и социальная инфраструктура:

В детской больнице выбиты окна, на прилегающей территории сгорели автомобили;

Еще одно медицинское учреждение получило повреждения — там загорелось подсобное помещение;

Взрывной волной выбило стекла в пятиэтажке, повреждены гаражные кооперативы и местный магазин.

Спасателям пришлось деблокировать людей, оказавшихся в ловушке в собственных квартирах и даже в школьном укрытии.

Масштабная атака на Киев сегодня: последствия

Не менее разрушительными были последствия в Святошинском районе. Под удар попал один из промышленных объектов. Зафиксировано возгорание складских зданий на больших площадях — от 500 до 1000 кв. м.

Силы ГСЧС смогли локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на соседние сооружения. Именно здесь была подтверждена гибель одного человека, еще одного человека пытаются достать из-под обломков конструкций.

В Дарницком районе враг попал в нежилой сектор. Там огонь охватил складские помещения и транспорт на общей площади около 1000 кв. м. Одного человека удалось спасти и передать медикам.

В настоящее время экстренные службы продолжают разбирать завалы. Городские власти призывают киевлян быть осторожными и следить за официальными сообщениями.

Напомним, что 14 августа РФ атаковала Украину 112 дронами.

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