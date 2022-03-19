Побачити Чорнобаївку та померти: Арестович про те, як ЗСУ вшосте розбили російські війська

Триває 24 доба від початку активної фази боротьби українців за свою свободу. Олексій Арестович продовжує тішити гарними новинами, що часом дивують своєю комічністю.

Хтось би ще здивувався, але це сталося вшосте:

ЗСУ знову розбили десант ворога, який намагався висадитись у районі аеропорту в Чорнобаївці.

Тож у відомій цитаті можна вільно замінити Париж на Чорнобаївку. Не дарма ж усі російські війська, які її побачили, так швидко помирають.

Повітряні сили ЗСУ теж були відмінниками і протягом доби знищили 12 повітряних цілей.

Загалом позначку в 100 втрачених окупаційними військами літальних апаратів в еквіваленті вертольотів вже вдалось перетнути. Що ж стосується літаків, то сьогодні вони теж досягнуть нового рекорду.

Також наші війська протягом доби завдали потужних ударів по противнику та знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях.

Воєнно-політичне керівництво продовжує контролювати ситуацію в Україні. Протягом доби суттєвих змін у положенні ворожих військ не відбулось. Тривають тактичні бої місцевого значення.

Основні зусилля ворог зосереджує на напрямках: Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв.

Помста за дії окупантів в ОРДЛО

За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Саме цей округ відповідав за створення першого та другого АК, або ж так званих міліцій у зоні ОРДЛО.

Ця армія несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх восьми років, а тепер отримала по заслугах сповна.

Подяка захисникам Маріуполя та робота над деблокадою міста

Окрема подяка захисникам Маріуполя. Це морська піхота України, підрозділи Національної поліції України та окремий полк спеціального призначення Азов.

Вони всі разом демонструють виключну мужність та професіоналізм, захищаючи це 400-тисячне місто. Вони закривають своїми тілами місцевих мешканців.

Їх мужність, гідність, героїзм та виключний професіоналізм дають змогу керівництву вирішувати проблему Маріуполя на найвищому міжнародному рівні.

Кожна хвилина, яку ви виграли, рятує місцевих мешканців.

Керівництво України спеціально працює для визволення та порятунку Маріуполя. Задіяні всі можливі та неможливі міжнародні механізми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію бійця Грома, який безжально винищує ворогів “вогнем і мечем”.