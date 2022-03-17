“Елітні добрива”: як і чому Росія втрачає своїх найтитулованіших військових генералів в Україні

Вони пройшли Сирію, Чечню та Абхазію. А полягли під Гостомелем, Харковом та Маріуполем.

Вісім генералів російської армії загинули протягом 20 днів війни.

Для Росії це абсолютний рекорд, тому що за 10 років війни в Афганістані загинуло п’ять радянських генералів.

Після Другої світової загибель найвищих чинів військової ієрархії — рідкість.

Чому ж росіяни б’ють рекорди за втратами серед свого елітного командування, розкаже Емма Антонюк.