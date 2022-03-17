“Элитные удобрения”: как и почему Россия теряет своих самых титулованных военных генералов в Украине

Они прошли Сирию, Чечню и Абхазию. А пали под Гостомелем, Харьковом и Мариуполем.

Восемь генералов русской армии погибли в течение 20 дней войны.

Для России это абсолютный рекорд, потому что за 10 лет войны в Афганистане погибли пять советских генералов.

После Второй мировой гибель высших чинов военной иерархии – редкость.

Почему же россияне бьют рекорды по потерям среди своего элитного командования, расскажет Эмма Антонюк.