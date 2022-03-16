Наведемо порядок — Кім про роботу Миколаївської області та здобутки на лінії фронту

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підсумував здобутки ЗСУ в Миколаївській області та відновлення роботи бізнесу та державних установ.

Кім повідомив, що лінію фронту відсунули, та запевнив, що шансів захопити Миколаїв у росіян немає.

Росіяни не знають, що їм робити, командири їх кинули.

Тим часом Миколаївська область поступово відновлює звичний ритм життя.

Ми переходимо в нормальний режим роботи. Порядок наведемо. Зараз будуть посилені заходи щодо безпеки городян та бізнесу.

Кім попередив, що у воєнні часи за мародерство передбачена підвищена відповідальність, а також порадив “не лазити там, де не треба”. Інакше ЗСУ та Поліція прийняти за ворога.

На жаль, ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Дивися, як працює Запорізька АЕС та коли представники Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ приїдуть в Україну.