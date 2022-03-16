Україна

Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Як працює Запорізька АЕС

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Березня 2022, 20:40

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На Драматичний театр у Маріуполі скинули надпотужну бомбу — ситуація в місті
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Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Як працює Запорізька АЕС
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