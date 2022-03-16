Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Як працює Запорізька АЕС

Росія — країна-терорист, яка погрожує усьому світу ядерною зброєю. Але насправді ядерна загроза, якої так боїться Захід, уже наступила.

Російські окупанти добре закріпилися на Запорізькій атомній станції та не хочуть полишати її.

Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою… Сьогодні я розмовляв з керівництвом і працівниками атомної станції, вони вважають, що російські загарбники там добре закріпилися.

Про це розповів виконувач обов’язків очільника Енергоатому Петро Котін.

Дивися, як працює АЕС та коли представники Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ приїдуть в Україну.

А Запоріжжя й надалі чинить спротив окупації. Дивися, як Запоріжжя, Мелітополь та Маріуполь протистоять ворогу.