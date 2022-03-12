Путін готує теракт на ЧАЕС: які плани окупантів та що робити в разі небезпеки

Ворог панікує та не знає, як завдати нам нового удару. Путін б’є по атомних станціях, щоб залякати нас радіацією, хоча добре пам’ятає Чорнобильську трагедію і розуміє можливі наслідки.

Проте продовжує діяти у цьому напрямку.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про те, що російський лідер Володимир Путін готує теракт на ЧАЕС і хоче звинуватити в ньому Україну.

За наявною інформацією, Володимир Путін уже віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.

Нині вона контролюється російськими військами та відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Окупанти знеструмили станцію. Проте фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач на Чорнобильській АЕС цього четверга. Про це повідомляє CNN, посилаючись на Управління ядерного нагляду ООН.

Надати доступ до станції українським ремонтникам російські загарбники відмовилися. Натомість туди за вказівкою Олександра Лукашенка зайшли “білоруські спеціалісти”.

Серед них під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту.

Окупанти також планують звинуватити українських військових у причетності до аварії на ЧАЕС. Для цього намагаються створити фейкові “докази”.

Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС.

Що готують російські диверсанти

У своєму інтерв’ю для Еспресо TV голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що окупанти розробляють два варіанти шантажу.

— Перший — це масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Підніметься одразу радіоактивна хмара й піде в напрямку, куди дме вітер. Друге — застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий, — пояснив глава ГУР.

Небезпека від знеструмлення

Оперативний працівник ЧАЕС у 1996–2010 рр., головний електрик СП Новарка у 2010–2019 роках Василь Головцин розповідає: ситуація, коли станція знеструмлена, є дуже небезпечною.

Без електрики є дві небезпеки:

1) При радіолізі води, що охолоджує ТВС, виділяється водень із киснем. За відсутності вентиляції вміст водню в приміщеннях збільшується, що може спричинити “гримучу суміш”.

2) Для опалення будівель та споруд на ЧАЕС використовується електрика. За температури -10 °C можливе перемерзання та розгерметизація трубопроводів з радіоактивною водою.

— Тоді жодних додаткових терактів може й не знадобитися, — каже Василь Головцин.

Що роботи у разі небезпеки

Якщо на АЕС станеться катастрофа, у повітря може потрапити велика доза радіації. Людина має захистити себе від неї, особливо щитоподібну залозу.

Для цього можна випити йод.

Є два варіанти препаратів у такому разі. Перший — це таблетки калію йодиду.

Дозування:

дорослі та діти старше двох років — 125 мг (половина таблетки);

діти молодше двох років — 40 мг.

Як альтернативу можна використовувати звичайний розчин 5% йоду.

Важливо: дітям до п’яти років приймати йод внутрішньо не можна, проте можна малювати на шкірі дитини йодну сіточку.

Дозування:

дорослі та діти старше 14 років — 40 крапель внутрішньо;

діти 5–14 років — 20 крапель внутрішньо;

діти 2–5 років — 20 крапель на шкіру;

діти молодші 2 років — 10 крапель на шкіру.

Однак колишній працівник ЧАЕС рекомендує не вживати йод, адже небезпека викиду радіоактивних речовин у повітря незначна. На Чорнобильській станції реактори не працюють уже багато років.

— Йод-137 масово виділяється тільки в працюючих реакторах і розпадається на 90% за місяць після зупинки реактора. На ЧАЕС йоду-137 немає вже понад 20 років.

Крім того, після обстрілів Запорізької АЕС в лікарні почали надходити пацієнти, які вжили надмірну дозу йоду й тільки нашкодили здоров’ю. Пам’ятайте, що вживати йод слід виключно у випадку аварії та загрози радіоактивного зараження.

Раніше ми розповідали про пожежу на Запорізькій АЕС та чи була загроза радіації.