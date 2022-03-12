Путин готовит теракт на ЧАЭС: какие планы оккупантов и что делать в случае опасности

Враг паникует и не знает, как нанести нам новый удар. Путин бьет по атомным станциям, чтобы устрашить нас радиацией, хотя хорошо помнит Чернобыльскую трагедию и понимает возможные последствия.

Однако продолжает действовать в этом направлении.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российский лидер Владимир Путин готовит теракт на ЧАЭС и хочет обвинить в нем Украину.

По имеющейся информации, Владимир Путин уже отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.

В настоящее время она контролируется российскими войсками и отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Оккупантами станция была обесточена. Однако специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач на Чернобыльской АЭС в этот четверг. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на Управление ядерного надзора ООН.

Предоставить доступ к станции украинским ремонтникам российские захватчики отказались. Зато туда по указанию Александра Лукашенко вошли “белорусские специалисты”.

Среди них под видом атомщиков заходят российские диверсанты для организации теракта.

Оккупанты также планируют обвинить украинских военных в причастности к аварии на ЧАЭС. Для этого пытаются создать фейковые “доказательства”.

В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Есть вероятность, что их будут выдавать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

Что готовят российские диверсанты

В своем интервью для Эспрессо TV глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты разрабатывают два варианта шантажа.

— Первый — это масштабное поджигание радиоактивных лесов. Сразу же поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе — применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же, — объяснил глава ГУР.

Опасность от обесточивания

Оперативный работник ЧАЭС в 1996–2010 гг., главный электрик СП Новарка в 2010–2019 годах Василий Головцин рассказывает: ситуация, когда станция обесточена, очень опасна.

Без электричества есть две опасности:

1) При радиолизе охлаждающей ТВС воды выделяется водород с кислородом. При отсутствии вентиляции содержание водорода в помещениях увеличивается, что может вызвать “гремучую смесь”.

2) Для отопления построек и сооружений на ЧАЭС используется электричество. При температуре -10 °C возможно перемерзание и разгерметизация трубопроводов с радиоактивной водой.

— Тогда никаких дополнительных терактов может и не понадобиться, — говорит Василий Головцин.

Что делать в случае опасности

Если на АЭС произойдет катастрофа, в атмосферу может попасть большая доза радиации. Человек должен оградить себя от нее, особенно щитовидную железу.

Для этого можно выпить йод.

Есть два варианта препаратов в таком случае. Первый — это таблетки калия йодида.

Дозировка:

взрослые и дети старше двух лет — 125 мг (половина таблетки);

дети младше двух лет — 40 мг.

В качестве альтернативы можно использовать обычный раствор 5% йода.

Важно: детям до пяти лет принимать йод внутрь нельзя, однако можно рисовать на коже ребенка йодную сеточку.

Дозировка:

взрослые и дети старше 14 лет — 40 капель внутрь;

Дети 5–14 лет — 20 капель внутрь;

Дети 2–5 лет — 20 капель на кожу;

Дети младше 2 лет — 10 капель на кожу.

Однако бывший работник ЧАЭС рекомендует не употреблять йод, ведь опасность выброса радиоактивных веществ в атмосферу незначительна. На Чернобыльской станции реакторы не работают уже много лет.

— Йод-137 массово выделяется только в работающих реакторах и распадается на 90% через месяц после остановки реактора. На ЧАЭС йода-137 нет уже больше 20 лет.

Кроме того, после обстрелов Запорожской АЭС в больницы начали поступать пациенты, употребившие чрезмерную дозу йода и только навредившие здоровью. Помните, что употреблять йод следует исключительно в случае аварии и угрозы радиоактивного заражения.

Ранее мы рассказывали о пожаре на Запорожской АЭС и была ли угроза радиации.