Україна

Якщо хоч один снаряд впаде на АЕС! Як уберегти та не допустити планетарної трагедії

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 08 Березня 2022, 08:00

Більше відео
0:02:47
Дмитро Разумков про тероброну
Настрій бадьорий та бойовий: Разумков про тероборону, ЗСУ та волонтерство
0:03:55
Терор від Росії
Нас хочуть змусити до покори тотальним терором: яку заборонену зброю використовує Росія
0:01:39
Протести у Чаплинці
Українці не здаються! Патріоти продовжують виходити на мітинги проти агресорів
0:03:53
Як уряд планує відновлювати економіку після війни
Підтримка людей навіть попри війну: як уряд планує відновлювати економіку України
Дивитись більше

Останні відео
0:02:47
Дмитро Разумков про тероброну

Настрій бадьорий та бойовий: Разумков про тероборону, ЗСУ та волонтерство
0:03:55
Терор від Росії
Нас хочуть змусити до покори тотальним терором: яку заборонену зброю використовує Росія
0:01:39
Протести у Чаплинці
Українці не здаються! Патріоти продовжують виходити на мітинги проти агресорів
0:03:27
АЕС
Якщо хоч один снаряд впаде на АЕС! Як уберегти та не допустити планетарної трагедії
0:03:53
Як уряд планує відновлювати економіку після війни
Підтримка людей навіть попри війну: як уряд планує відновлювати економіку України
0:02:59
Віталій Кім
Ситуація в області напружено-керована: Віталій Кім про війну на Миколаївщині
0:04:22
ситуація на Запоріжжі сьогодні
Вбивають заради розваги! Звірства Росії на Запоріжжі та спротив населення
0:03:34
Харків
Київщина, Маріуполь та Харківщина під обстрілами: останні новини з найгарячіших точок України
0:00:35
курс рубля
Курс рубля стрімко йде на дно! Як валюта Росії продовжує обвалюватися
0:08:56
Володимир Зеленський про важливість спротиву
Сильне звернення Зеленського. Про спротив, страшний сон Росії та повернення українських миротворців
Більше відео
Протести у Чаплинці
Читати далі
Українці не здаються! Патріоти продовжують виходити на мітинги проти агресорів
Як уряд планує відновлювати економіку після війни
Читати далі
Підтримка людей навіть попри війну: як уряд планує відновлювати економіку України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь