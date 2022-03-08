Якщо хоч один снаряд впаде на АЕС! Як уберегти та не допустити планетарної трагедії

Спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вже скинула на наші міста понад 600 крилатих ракет.

Більшість снарядів російські окупанти цинічно направляли на житлові квартали. Зруйновано сотні будинків, постраждало понад дві тисячі людей.

Кремль атакує також критичну інфраструктуру — атомні електростанції.

Уже другий тиждень Україна просить світ закрити небо, але поки що партнери це робити не поспішають.

А якщо хоч один снаряд упаде на атомну станцію, на світ чекає катастрофа у десять разів страшніша ніж свого часу Чорнобиль.

Тож як вберегти наші АЕС і не допустити нової планетарної трагедії?

До речі, Зеленський про обстріл в Енергодарів сказав, що ворог далекий від людей, які мають гідність і вкотре закликав міжнародну спільноту закрити небо над Україною.