Бої за Запорізьку АЕС: всі подробиці обстрілу атомної станції

Найголовнішим питанням станом на сьогодні є майданчик Запорізької АЕС, вночі за який розгорнулась запекла боротьба.

Російські найманці захопили атомну електростанцію, спочатку обстрілюючи її, а потім спричинивши пожежу, накликали загрозу для існування всієї Європи.

Після цього найманці намагались замінувати територію, усе з метою подальшого шантажу як України, так і наших союзників.

Наразі, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію. Голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що пожежа на станції на щастя ліквідована, а обстріли з боку окупантів припинились. Зараз на станції працює лише четвертий енергоблок.

Верховна Рада обурена ядерним тероризмом. Спікер Руслан Стефанчук від імені українського парламенту звернувся до світу з проханням якомога швидше закрити небо над Україною.

Нагадаємо, сьогодні зранку Володимир Зеленський закликав європейських лідерів закрити небо над Україною якомога швидше.