Україна

Бої за Запорізьку АЕС: всі подробиці обстрілу атомної станції

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Березня 2022, 12:28

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Наш ворог далекий від людей, які мають гідність: Зеленський про обстріл АЕС в Енергодарі
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Довгий європейський шлях: що дасть Україні членство в ЄС
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Боремося і поборемо! Як ЗСУ захищають Україну та яких втрат зазнав ворог за 03.03.22
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