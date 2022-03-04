Бои за Запорожскую АЭС: все подробности обстрела атомной станции

Самым главным вопросом на сегодняшний день является площадка Запорожской АЭС, ночью за которую развернулась ожесточенная борьба.

Российские наемники захватили атомную электростанцию, сначала обстреливая ее, а затем приведя к пожару, навлекли угрозу для существования всей Европы.

После этого наемники пытались заменить территорию, все для дальнейшего шантажа как Украины, так и наших союзников.

В настоящее время оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию. Глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожар на станции к счастью ликвидирован, а обстрелы со стороны оккупантов прекратились. Сейчас на станции работает всего четвертый энергоблок.

Верховная Рада возмущена ядерным терроризмом. Спикер Руслан Стефанчук от имени украинского парламента обратился в мир с просьбой как можно скорее закрыть небо над Украиной.

Напомним, сегодня утром Владимир Зеленский призвал европейских лидеров закрыть небо над Украиной как можно скорее.