Наш враг далек от людей, имеющих достоинство: Зеленский об обстреле АЭС в Энергодаре

В своем обращении на девятый день полномасштабной войны Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал европейских лидеров и НАТО как можно скорее закрыть небо над Украиной.

Поскольку ночью российские террористы произвели обстрел АЭС, что могло привести к взрыву в десять раз больше, чем Чернобыль. Это означает угрозу не только для Украины, но и реальным концом для мировой истории.

Окна собрали основные тезисы по обращению Владимира Зеленского:

Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас по численности. Который превосходит нас по количеству техники.

Но на тысячи световых лет далек от нормальных людей, имеющих достоинство.

Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию, – подчеркнул президент.

Это самая большая АЭС в Европе. Она одна по результатам могла быть как шесть Чернобылей.

По словам президента, русские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции это террор мирового уровня.

Также Владимир Зеленский обратился к россиянам, а затем призвал мировых лидеров немедленно отреагировать на угрозу.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации в нашей стране по состоянию на утро 4 марта. Читай, каковы потери России в войне на девятый день противостояния.