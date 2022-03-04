Наш враг далек от людей, имеющих достоинство: Зеленский об обстреле АЭС в Энергодаре

В своем обращении на девятый день полномасштабной войны Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал европейских лидеров и НАТО как можно скорее закрыть небо над Украиной.
Поскольку ночью российские террористы произвели обстрел АЭС, что могло привести к взрыву в десять раз больше, чем Чернобыль. Это означает угрозу не только для Украины, но и реальным концом для мировой истории.
Окна собрали основные тезисы по обращению Владимира Зеленского:
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации в нашей стране по состоянию на утро 4 марта. Читай, каковы потери России в войне на девятый день противостояния.