Бьемся и победим! Как ВСУ защищают Украину и какие потери понес враг за 03.03.22

Наши военные храбро защищают страну и уничтожают врага. Рассказываем о потерях России за 03.03.22.

Продолжается девятый день полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты нагло нападают на гражданское население, за что будут наказаны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о следующей ситуации в нашей стране.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.

На Полесском направлении группировка оккупантов, состоящая из воинских частей Восточного военного округа, силами до 15 БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 14 БТГр, а также 14-го армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева.

На Таврийском направлении противник силами до 15 БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев — Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил — на Мариуполь.

Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.

Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Залива, Черноморска.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 9166 человек;

танков — 251 единица;

боевых бронированных машин — 939 единиц;

артиллерийских систем — 105 единиц;

РСЗО — 50 единиц;

средства ПВО — 18 единиц;

самолетов — 33 единицы (уточняется);

вертолетов — 37 единиц (информация уточняется);

автомобильной техники — 404 единицы;

легкие скоростные катера — 2 единицы;

цистерн из ГСМ — 60 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 единицы.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Оккупанты подло обстреливают жилые дома, поэтому нужно быть в безопасности. Ранее мы рассказывали, что делать при обвале дома.