Бьемся и победим! Как ВСУ защищают Украину и какие потери понес враг за 03.03.22

Наши военные храбро защищают страну и уничтожают врага. Рассказываем о потерях России за 03.03.22.
Продолжается девятый день полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты нагло нападают на гражданское население, за что будут наказаны.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о следующей ситуации в нашей стране.
Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.
На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.
На Полесском направлении группировка оккупантов, состоящая из воинских частей Восточного военного округа, силами до 15 БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка.
На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 14 БТГр, а также 14-го армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева.
На Таврийском направлении противник силами до 15 БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев — Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил — на Мариуполь.
Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.
Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Залива, Черноморска.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Оккупанты подло обстреливают жилые дома, поэтому нужно быть в безопасности. Ранее мы рассказывали, что делать при обвале дома.