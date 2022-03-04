Боремося і поборемо! Як ЗСУ захищають Україну та яких втрат зазнав ворог за 03.03.22

Триває дев’ятий день повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти нахабно нападають на цивільне населення, за що будуть покарані.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про таку ситуацію в нашій країні.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Другі ешелони та більшу частину оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.

На Поліському напрямку угруповання окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу, силами до 15 БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 14 БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва.

На Таврійському напрямку противник силами до 15 БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв — Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил — на Маріуполь.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Одночасно противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно становлять:

особового складу — близько 9166 осіб;

танків — 251 одиниця;

бойових броньованих машин — 939 одиниць;

артилерійських систем — 105 одиниць;

РСЗВ — 50 одиниць;

засоби ППО — 18 одиниць;

літаків — 33 одиниці (уточнюється);

гелікоптерів — 37 одиниць (інформація уточнюється);

автомобільної техніки — 404 одиниці;

легкі швидкісні катери — 2 одиниці;

цистерн з ПММ — 60 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 одиниці.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Окупанти підло обстрілюють житлові будинки, тож треба бути у безпеці. Раніше ми розповідали, що робити під час обвалу будинку.