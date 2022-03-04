Україна

Боремося і поборемо! Як ЗСУ захищають Україну та яких втрат зазнав ворог за 03.03.22

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Березня 2022, 10:15
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