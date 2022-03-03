Рада затвердила указ про загальну мобілізацію. Що це означає

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 03 Березня 2022, 21:15
загальна мобілізація
Фото: Facebook

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