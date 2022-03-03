Рада затвердила указ про загальну мобілізацію. Що це означає

У четвер, 3 березня, Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію. Що він передбачає – читайте нижче.

Що означає загальна мобілізація

Загальна мобілізація – це такий оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України та інших військових формувань, який проводиться одночасно на всій території країни.

Загальна мобілізація не означає, що до армії призвуть усіх без винятку.

В які строки проводитиметься мобілізація

Протягом 90 днів з дня набрання чинності указом, тобто від 24 лютого.

Яка загальна чисельність мобілізованих

Наразі точна кількість мобілізованих невідома. Генштабу ЗСУ доручили визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів. Спиратися Генштаб має на мобілізаційні плани.

Як проводять загальну мобілізацію

Загальну мобілізацію проводять одночасно на всій території України та стосується вона національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій тощо.

Черги мобілізації

Перша черга — це оперативний резерв . Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

Друга черга — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Наступний етап — мобілізаційний резерв . Сюди відносимо військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

І ще одна черга — громадський резерв. Інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (у разі повномасштабної війни – ред.).

До зброї

Українські військові закликають українців ставати до зброї та допомагати відбивати наступ ворога. Для цього потрібно звернутися до військкоматів або безпосередньо до військових частин.

Усі процедури спрощено. Потрібен лише паспорт, код і бажання захистити Україну, — заявив командувач територіальної оборони Юрій Галушкін.

Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.