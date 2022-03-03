Рада затвердила указ про загальну мобілізацію. Що це означає

У четвер, 3 березня, Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію. Що він передбачає – читайте нижче.
Загальна мобілізація – це такий оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України та інших військових формувань, який проводиться одночасно на всій території країни.
Загальна мобілізація не означає, що до армії призвуть усіх без винятку.
Протягом 90 днів з дня набрання чинності указом, тобто від 24 лютого.
Наразі точна кількість мобілізованих невідома. Генштабу ЗСУ доручили визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів. Спиратися Генштаб має на мобілізаційні плани.
Загальну мобілізацію проводять одночасно на всій території України та стосується вона національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій тощо.
Українські військові закликають українців ставати до зброї та допомагати відбивати наступ ворога. Для цього потрібно звернутися до військкоматів або безпосередньо до військових частин.
Усі процедури спрощено. Потрібен лише паспорт, код і бажання захистити Україну, — заявив командувач територіальної оборони Юрій Галушкін.
Усі процедури спрощено. Потрібен лише паспорт, код і бажання захистити Україну, — заявив командувач територіальної оборони Юрій Галушкін.
Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.
Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.