Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации. Что нужно знать

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 03 марта 2022, 21:15
загальна мобілізація

Больше новостей
Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации. Что нужно знать
Что готовить во время войны? Оригинальные и простые блюда из круп и картофеля
Прес-конференція Зеленського 03.03.22
Как президент страны я не имею права боятся! Пресс-конференция Зеленского с иностранными журналистами
Результат переговорів України і Росії
Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
Харків сьогодні
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе
Смотреть больше

Материалы по теме

Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации. Что нужно знать
Что готовить во время войны? Оригинальные и простые блюда из круп и картофеля
Прес-конференція Зеленського 03.03.22
Как президент страны я не имею права боятся! Пресс-конференция Зеленского с иностранными журналистами
Результат переговорів України і Росії
Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
Харків сьогодні
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе

Видео
1:01:14
Прес-конференція Зеленського 03.03.22

Как президент страны я не имею права боятся! Пресс-конференция Зеленского с иностранными журналистами
0:01:40
Результат переговорів України і Росії
Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
0:07:11
Харків сьогодні
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе
0:03:05
Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации. Что нужно знать
Спорт не вне политики! Как украинские спортсмены поддерживают наше государство
0:06:02
Олексій Арестович про контрнаступ українських військ
Мы перешли в контрнаступление: брифинг Алексея Арестовича об успехах ВСУ и народном сопротивлении
0:04:11
Росії загрожує дефолт
Корабль идёт ко дну. России грозит дефолт. Какие убытки еще понесла страна-агрессор
0:02:50
Як працює київське метро
Проверяют вещи и документы — как работает киевское метро
0:00:56
Сила української армії - наші військові дають гідну відсіч окупантам
Супергерои нашего времени — украинские военные показывают силу нашей армии
0:06:18
Як мери міст та губернатори захищають Україну - відео
Вместе против врага! Какую роль в войне играют мэры городов
0:02:23
Як Івано-Франківськ приймає переселенців
Помогают все. Как в Ивано-Франковске принимают переселенцев
Больше видео
Де ховатися під час бомбардування
Читать дальше
Дома, на улице или в автомобиле — правила поведения во время обстрелов, где бы вы ни были

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь