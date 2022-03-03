Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации. Что нужно знать

Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Что он предусматривает – читайте ниже.
Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины и других военных формирований, который проводится одновременно на всей территории страны.
Общая мобилизация не означает, что в армию призовут всех без исключения.
В настоящее время точное количество мобилизованных неизвестно. Генштабу ВСУ поручили определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств. Опираться Генштаб должен на мобилизационные планы.
Общую мобилизацию проводят одновременно на всей территории Украины и касается она национальной экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций и т.д.
Военные призывают украинцев становиться к оружию и помогать отражать наступление врага. Для этого нужно обратиться в военкомат или непосредственно в воинские части.
Все процедуры упрощены. Нужен только паспорт, код и желание защитить Украину, – заявил командующий территориальной обороной Юрий Галушкин.
Все процедуры упрощены. Нужен только паспорт, код и желание защитить Украину, – заявил командующий территориальной обороной Юрий Галушкин.
Напомним, утром 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ начали активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.
Больше о том, что предполагает военное положение и какие ограничения вводятся, читай по ссылке.