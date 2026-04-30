Военное положение в Украине продлено еще на 90 дней: Зеленский подписал указы

28 апреля 2026 года Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине на 90 дней. Об этом сообщили в Верховной Раде.
Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине. За проголосовали 315 народных депутатов. Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 4 мая на 90 суток, до 2 августа 2026 года — говорится в сообщении.
Напомним, еще 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и инициировал военное положение на всей территории нашего государства.
Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: на сколько ввели
По состоянию на апрель военное положение и мобилизация продлены с 4 мая 2026 года на 90 дней, до 2 августа 2026 — соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В условиях военного положения запрещаются:
- изменение Конституции Украины и АР Крым;
- проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
- проведение всеукраинских и местных референдумов;
- проведение забастовок, массовых собраний и акций.
В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины.
А также будут вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью 1 статьи 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения.
