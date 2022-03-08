Если хоть один снаряд рухнет на АЭС! Как уберечь и не допустить планетарной трагедии

Первоначально за широкомасштабное вторжение в Украину Россия уже сбросила на наши города более 600 крылатых ракет.

Большинство снарядов российские оккупанты цинично направляли на жилые кварталы. Разрушены сотни домов, пострадали более двух тысяч человек.

Кремль атакует также критическую инфраструктуру – атомные электростанции.

Уже вторую неделю Украина просит закрыть небо, но пока партнеры это делать не спешат.

А если хоть один снаряд упадет на атомную станцию, мир ждет катастрофа в десять раз страшнее, чем в свое время Чернобыль.

Как же уберечь наши АЭС и не допустить новой планетарной трагедии?

Кстати, Зеленский об обстреле в Энергодаре сказал, что враг далек от людей, имеющих достоинство и в очередной раз призвал международное сообщество закрыть небо над Украиной.