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Рейтинг шкіл Львова по НМТ 2026: які ліцеї стали лідерами

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 18:30 4 хв.
Рейтинг шкіл Львова 2026 по НМТ: деталі
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