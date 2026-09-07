Рейтинг шкіл Львова по НМТ 2026: які ліцеї стали лідерами

Інформаційний освітній ресурс Освіта.ua оприлюднив рейтинг шкіл Львова та Львівської області, сформований за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року. До списків увійшли заклади освіти, випускники яких показали найвищі результати під час складання НМТ.

Рейтинг сформували на основі результатів тестування випускників у 2026 році. Заклади освіти розподілили за рейтинговим балом, який розраховували з урахуванням середніх результатів НМТ з усіх предметів, а також кількості тестів, складених випускниками.

Рейтинг шкіл Львова за результатами НМТ 2026

Рейтинг шкіл Львова за результатами НМТ-2026 очолила Львівська гімназія Євшан. Її рейтинговий бал становить 149,4. Друге місце посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка — 148,9 бала.

Третю позицію посіла Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка з рейтинговим балом 147,8. До першої десятки також увійшли приватні та комунальні заклади освіти Львова.

ТОП-10 шкіл Львова за результатами НМТ-2026:

Львівська гімназія Євшан — 149,4 бала; Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка — 148,9 бала; Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка — 147,8 бала; Приватний заклад освіти Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей — 144,5 бала; Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка — 142 бали; НВК Школа-гімназія І–ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких — 140 балів; НВК Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей — 139,8 бала; Ліцей №81 імені Петра Сагайдачного Львівської міськради — 138,1 бала; Приватний навчально-виховний комплекс «Садок – школа – ліцей ЕКОЛЕНД — 137,7 бала; Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської області — 137,1 бала.

Загалом до ТОП-200 всеукраїнського рейтингу за результатами НМТ-2026 увійшли 25 львівських закладів освіти — 22 комунальні та три приватні.

Рейтинг шкіл Львівської області за результатами НМТ 2026

Рейтинг найкращих шкіл Львівської області 2026 року окремо сформував Освіта.ua. У ньому представлені заклади освіти з громад Львівщини, а показники визначали за результатами НМТ випускників.

Перше місце серед шкіл області посів Жидачівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №3 імені Омеляна Партицького. Його рейтинговий бал становить 140,8.

Друге місце зайняв Комунальний заклад Львівської обласної ради Обласний науковий ліцей — 138 балів. Третім став Тернопільський заклад ЗСО І–ІІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського району з результатом 137,4 бала.

ТОП-10 шкіл Львівської області за результатами НМТ-2026:

Жидачівський заклад ЗСО І–ІІІ ст. №3 імені Омеляна Партицького — 140,8 бала;

Комунальний заклад Львівської обласної ради Обласний науковий ліцей — 138 балів;

Тернопільський заклад ЗСО І–ІІІ ст. Тростянецької сільської ради Стрийського району — 137,4 бала;

Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради — 137,3 бала;

Великодідушицький ліцей Стрийської міської ради — 135,7 бала;

НВК «Станківський ЗНЗ І–ІІІ ст. – ДНЗ — 135,6 бала;

Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака — 135,3 бала;

Бориславський ліцей Бориславської міської ради — 133,9 бала;

Ліцей імені А. Чайковського міста Самбора — 133,4 бала;

ОЗ ЗСО І–ІІІ ст. №1 імені Івана Франка Кам’янка-Бузької міської ради — 133,1 бала.

Як сформували рейтинг шкіл Львова та області за результатами НМТ-2026

Рейтинг склали на основі результатів національного мультипредметного тесту, який випускники складали у 2026 році. Під час визначення позиції школи враховували середнє значення балів НМТ з усіх предметів, а також загальну кількість тестів, складених випускниками кожного закладу. Саме за цими показниками розраховували рейтинговий бал.

На підсумкові позиції окремих закладів могла вплинути й війна. Через бойові дії частина школярів залишила свої регіони та продовжила навчання дистанційно в інших областях України або за кордоном.

Тому результати рейтингу варто розглядати з урахуванням умов, у яких українські школярі навчалися та складали НМТ у 2026 році.

Читай також, кому у 2026 році дозволять вступати без НМТ та як працюватиме система пріоритетів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!