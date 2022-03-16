Украина

Ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Как работает Запорожская АЭС

Елена Яковлева, редактор сайта 16 марта 2022, 20:40

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На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу — ситуация в городе
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Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022
Ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Как работает Запорожская АЭС
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Российские войска превратили в руину одну из школ Харькова

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