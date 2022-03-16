Ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Как работает Запорожская АЭС

Россия — страна-террорист, угрожающая всему миру ядерным оружием. Но на самом деле ядерная угроза, которой так боится Запад, уже наступила.

Российские оккупанты хорошо закрепились на Запорожской атомной станции и не хотят покидать ее.

Ситуация в Энергодаре остается очень тяжелой… Сегодня я разговаривал с руководством и работниками атомной станции, они считают, что российские захватчики там хорошо закрепились.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин.

Смотри, как работает АЭС и когда представители Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ приедут в Украину.

А Запорожье и дальше сопротивляется оккупации. Смотри, как Запорожье, Мелитополь и Мариуполь противостоят врагу.