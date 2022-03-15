Настоящие изверги. Какая ситуация в Запорожской области 15 марта

Накануне в Запорожье прибыла автоколонна из Мариуполя: нескольким сотням людей наконец удалось вырваться из ада, который в родном городе им устроил враг.

Беженцев, среди которых немало детей, временно приютили в логистическом хабе.

А Запорожье и дальше сопротивляется оккупации. Гуманитарный кризис – и в избитом террористами городке Пологи.

Больше недели там нет ни света, ни воды, ни продуктов в магазинах.

Во временно захваченных городах региона – люди собираются на проукраинских митингах, которые, правда, российские солдаты уже пытаются заблокировать.

Люди при малейшем случае бегут оттуда на свободную территорию, потому что, говорят, что захватчики – это настоящие изверги.

В Мелитополе, например, чужаки осаждают центральную площадь, где ежедневно собираются сотни неравнодушных горожан.

Впрочем, попытки интервентов обуздать стремление свободных людей обречены на поражение.