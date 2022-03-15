Украина

Настоящие изверги. Какая ситуация в Запорожской области 15 марта

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 15 марта 2022, 18:40

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0:03:37
В Україні пальне подешевшає на кілька гривень
В Украине топливо подешевеет на несколько гривен — что известно
0:09:49
звернення зеленського 15 березня 2022
Каждый выстрел по Украине — это шаги к самоуничтожению России — обращение Зеленского 15 марта 2022
0:00:34
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Убивать русского врага — не грех! Эпифаний о войне в Украине
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