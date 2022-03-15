Справжні нелюди. Яка ситуація в Запорізькій області 15 березня

Напередодні до Запоріжжя прибула автоколона з Маріуполя: кільком сотням людей, нарешті, вдалося вирватися з пекла, яке в рідному місті їм влаштував ворог.

Біженців, серед яких чимало дітей, тимчасово прихистили у логістичному хабі.

А Запоріжжя й надалі чинить спротив окупації. Гуманітарна криза – і в побитому терористами містечку Пологи.

Понад тиждень там немає ані світла, ані води, ані харчів у крамницях.

У тимчасово захоплених містах регіону – люди гуртуються на проукраїнських мітингах, які, щоправда, російські солдати вже намагаються заблокувати.

Люди за найменшої нагоди тікають звідти на вільну територію, бо, кажуть, загарбники – то справжні нелюди.

У Мелітополі, приміром, чужинці беруть в облогу центральну площу, де щодня збираються сотні небайдужих містян.

Втім, спроби інтервентів приборкати прагнення вільних людей – приречені на поразку.